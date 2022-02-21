بوركينا فاسو.. مقتل 55 شخصاً بانفجار مخزن للديناميت

لقي 55 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 55 آخرون بجروح في جنوب غرب بوركينا فاسو، الإثنين، في انفجار وقع في مخزن للديناميت قرب منجم غير شرعي لاستخراج الذهب، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول محلّي إنّ “الحادث وقع بعد ظهر الإثنين في موقع للتنقيب عن الذهب في غومغومبيرو، والحصيلة المؤقتة هي حوالي خمسين قتيلاً”.

من جهته قال مصدر طبي إنّ حصيلة الكارثة هي 55 قتيلاً و55 جريحاً، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر أنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأنّ عدداً من الجرحى إصاباتهم خطرة وتهدّد حياتهم.

وأعلن التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو أنّ الحصيلة غير النهائية للانفجار هي 59 قتيلاً.

واوضح أحد سكان منطقة غومغوبيرو أنّ “الضحايا قتلوا من جراء انفجار عرضي نجم عن حريق في منطقة تخزين أصابع الديناميت المهرّبة” والتي كانت “تباع في الموقع”.

وتحدّث عن “مشاهد مروّعة”، وقال إن الانفجار أدى إلى اقتلاع أشجار وتفحّم أخرى وخلّف “حفرة كبيرة” في الموقع.