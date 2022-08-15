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بوروندي ترسل قوات إلى الكونغو الديمقراطية

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2022 8:22 مساءً
قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية

قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية

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قال جيش الكونجو إن قوات من بوروندي دخلت جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الواقع في 15 آب 2022 في أول انتشار لقوة إقليمية من تجمع شرق أفريقيا بهدف القضاء على عنف المتمردين.

واتفقت الدول السبع الأعضاء في تجمع شرق أفريقيا، الذي انضمت له الكونجو هذا العام، في أبريل نيسان على تشكيل قوة مشتركة لمحاربة الجماعات المسلحة في شرق الكونجو.

وقال جيش الكونجو في إقليم كيفو الجنوبي في بيان “قوة العمل هذه تحت قيادة (القوات المسلحة الكونجولية) تضطلع بمهمة تعقب جميع الجماعات المسلحة الأجنبية والمحلية من أجل إقرار السلام”.

ولم يذكر متحدث باسم الجيش عدد أفراد القوات التي انتشرت أو الفترة الزمنية التي ستبقى فيها هذه القوات. ولم يتسن على الفور الوصول إلى جيش بوروندي أو الحكومة للتعليق.

وتعاني الكونجو من عنف الميليشيات منذ عقود، لا سيما في المناطق الحدودية الشرقية مع بوروندي ورواندا وأوغندا، على الرغم من أن الحرب الأهلية، التي تسببت في دخول قوات إقليمية عام 2003، انتهت رسميا.

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