بوروندي تطرد ممثل «الصحة العالمية» لـ«تدخله غير المقبول» في أزمة كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت وزارة الخارجية البوروندية في رسالة مؤرخة في 12 مايو (أيار) وموجهة إلى مقر منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن أربعة مسؤولين تابعين للمنظمة «أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي قبل 15 مايو 2020».

والمسؤولون المعنيون هم الطبيب والتر كازادي مولومبو، ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد، والموظفان في المنظمة جان بيار مولوندا نكاتا منسق التصدي لفيروس كورونا المستجد في بوروندي، والطبيب روهانا ميريندي المكلف ببرنامج مكافحة الأمراض المعدية، والبروفسور دانيال ترزي الخبير في بيولوجيا الجزيئات والذي يعمل مستشاراً في المنظمة.

وصرح مسؤول بوروندي للوكالة الفرنسية للأنباء إنه «كل فريق منظمة الصحة العالمية المكلف بدعم بوروندي في تصديها لـ(كوفيد – 19)». وأضاف أن المسؤولين طردوا «بينما رفض وزير الصحة تماماً هذه المشاركة واتهم المنظمة بتدخل غير مقبول في إدارته لـ(جائحة) فيروس كورونا المستجد».

وذكرت مصادر دبلوماسية وإدارية أن وزارة الخارجية البوروندية قرّرت قبل شهر هذه الخطوة ضد الموظفين الأربعة. لكنها علقت القرار بعد محادثات بين رئيس الدولة بيار نكورونزيزا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ويأتي إبعاد مسؤولي المنظمة قبل أيام من انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في 20 مايو، وبينما يتهم أطباء والمعارضة الحكومة البوروندية بإخفاء إصابات بـ«كوفيد – 19». وحالياً لم يعلن في البلاد سوى عن 27 إصابة ووفاة واحدة.

وقررت الحكومة البوروندية التي تعتبر أن البلاد محمية بـ«رحمة الله» من «كوفيد – 19» إغلاق حدودها، لكنها لم تتخذ إجراءات عزل خلافاً لمعظم دول المنطقة. ومنذ بداية الحملة الانتخابية، تجري الاجتماعات السياسية بشكل طبيعي وتجذب حشوداً كبيرة دون أي إجراءات صحية حقيقية.