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بوريل: أستبعد ان تقطع روسيا الغاز بشكل كامل عن أوروبا

8 - فبراير - 2022
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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توقّع مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن روسيا لن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل كامل على خلفية التوترات الخاصة في أوكرانيا.
وجاء هذا خلال ندوة نقاشية على هامش زيارته لواشنطن، اليوم الثلاثاء.

وقال بوريل: “الاتحاد الأوروبي يواصل حشد جهوده لتنويع موارد الغاز، ونحن في محادثات مع واشنطن والنرويج وقطر وشمال أفريقيا”، مستبعدا احتمالية أن تقطع روسيا توريد الغاز بنسبة 100 في المئة، ولكن يمكن أن تواجه اوروبا نقصا في التوريد بنسبة 30 في المئة من غازبروم”، مؤكدا : “نحن أقوى وأكثر توحدا من حاجتنا للغاز الروسي”، وفق تعبيره.

وكان بوريلقد قد ذكر في وقت سابق أن الأولوية للاتحاد هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، إذا ما تصاعد الوضع في أوكرانيا، مؤكدا أنه جار تنسيق رد على رسالة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن المخاوف الأمنية لبلاده.

ولفت بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،الى انه: ” فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أولوياتنا حاليا هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، وحتى التأكد من تنافسية سوق الطاقة” كاشفا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل رسالة لكل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي داعيا الأخذ بالحسبان مخاوف روسيا وشواغلها الأمنية، وأنسق لصياغة رد على تلك الرسالة”.

ومن جانبه، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومات ومنتجي الطاقة بشأن زيادة الإنتاج والقدرة على التوزيع في أوروبا، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس والحلفاء لزيادة المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.

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