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بوريل: أي تهديد بتصعيد نووي "غير مسؤول بالمرة"

19 - نوفمبر - 2024
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن أي دعوة لحرب نووية تنم عن عدم مسؤولية، ردًا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خفض الحد الذي يسمح باستخدام أسلحة نووية ردًا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “هذه ليست المرة الأولى التي يهددون فيها بالتصعيد النووي، وهو أمر غير مسؤول بالمرة”.

وكانت وكالة “تاس” الروسية، أعلنت اليوم الثلاثاء، موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تحديث العقيدة النووية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة “تاس”، إن التعديلات التي من المفترض إدخالها على العقيدة النووية الروسية صيغت عمليًا، لكنها لم يتم ترسيخها قانونيًا بعد.

وقال المتحدث: “لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على التعديلات بعد. لقد تمت صياغتها، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها حسب الضرورة”.

    المصدر :
  • رويترز

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