بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن التكتل سيقترح على حكوماته فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي الاثنين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “سنعمل على اقتراح (بفرض) عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي الاثنين، أن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقالت كولونا “الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا، لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون”.

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.