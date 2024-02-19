بوريل: الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد وفاة نافالني

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين إنه من المتوقع أن تسعى دول الاتحاد إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني الأسبوع الماضي.

وأضاف بوريل “علينا أن نرسل رسالة دعم للمعارضة الروسية… لذا، على الجبهتين السياسية والعسكرية، علينا أن نواصل دعمنا لأوكرانيا والشعب الروسي الذي يريد أن يعيش بحرية”.

وتحضر يوليا نافالنايا أرملة نافالني اجتماعا لوزراء الخارجية في بروكسل اليوم الاثنين 19\2\2024.

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل إنها تأمل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا في وقت قريب بشأن الحزمة رقم 13 من العقوبات على روسيا، مضيفة أن هذا سيأخذ في الاعتبار وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضافت أنه سيتم اليوم اتخاذ القرار بشأن مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر.