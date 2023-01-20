بوريل: الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل في اتخاذ قرار إرسالها.

وقال للصحفيين في مدريد “أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة القتالية والدبابات الثقيلة التي طلبتها وبعض الدول الأوروبية مستعدة لتقديمها وأتمنى أن يكون هذا هو القرار”.

هذا وحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة خلال اجتماع للأطراف الرئيسية الداعمة لأوكرانيا، الحلفاء الغربيين إلى زيادة مساعداتهم لكييف في مرحلة حاسمة من تصديها للقوات الروسية.

وقال في افتتاح اللقاء بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: “علينا أن نبذل مجهوداً أكبر إذ إن المرحلة حاسمة في أوكرانيا، أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضاً”، وفق فرانس برس.