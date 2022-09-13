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بوريل: العقوبات على روسيا تمنعها من تعويض خسائرها‭ ‬العسكرية

منذ 6 دقائق
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (الثلاثاء 13-9-2022) إن عقوبات التكتل الأوروبي تُلحق ضررا شديدا بقدرة روسيا على صيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف بوريل أن قرابة نصف التكنولوجيا الروسية كان يعتمد على الواردات الأوروبية.

وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج “إذا نظرتم إلى الداخل، (إلى) أمعاء دبابة روسية مدمرة في شارع بأوكرانيا سترون الكمية الهائلة من المكونات الإلكترونية المصنوعة في دول أوروبية في هذه الدبابات”.

وأضاف أن “45 في المئة من التكنولوجيا الروسية يعتمد على الواردات الأوروبية وهذه (الواردات) توقفت”.

وقال بوريل إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت على روسيا تسببت بالفعل في “تبعات خطيرة للغاية” على لموسكو.

ومضى قائلا “ثلثا إجمالي الطائرات المدنية لم تعد قادرة على التحليق لأن مكوناتها تأتي من الدول الغربية، ويحول الحصار أيضا دون حصولها على قطع الغيار التي تحتاج إليها”.

وأضاف أن موسكو غير قادرة في المجال العسكري على التغلب على “الخسائر العسكرية الضخمة التي منيت بها”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن روسيا صامدة جيدا في مواجهة العقوبات الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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