الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوريل: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبقي عقوبات إيران

منذ 3 دقائق
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية ومن المفترض أن تنتهي في أكتوبر\تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.

وأضاف بوريل في بيان “يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

ومضى قائلا إنهم “عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات… في 18 أكتوبر 2023”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الهند
الهند.. انحراف طائرة خاصة عن مدرج مطار بمومباي يتسبب في تأخر رحلات
سعد البراك
وزير النفط الكويتي: انسجام أعضاء أوبك أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة
شعار منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية: تسجيل 23 وفاة بداء الفيالقة في بولندا

الأكثر قراءة

من وادي خالد - أرشيفية
انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
طقس لبنان
ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!