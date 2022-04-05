بوريل: تصنيف عدد من الدبلوماسيين الروس بـ"الغير مرغوب بهم"

صنّف الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عدداً من الدبلوماسيين الروس العاملين مع مؤسسات أوروبية “أشخاصاً غير مرغوب بهم”، ممهداً لاحتمال طردهم من بلجيكا.

وأوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه “قرر تصنيف عدد من المسؤولين في البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الاتحاد الأوروبي أشخاصاً غير مرغوب بهم لقيامهم بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي.

كذلك، أضاف أن دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “تستدعي السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي اليوم لإبلاغه بهذا القرار”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس أنه يناقش بشكل “عاجل” فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا استجابةً لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، ولا سيما في بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

في موازاة ذلك، قالت وزارتا الخارجية في لاتفيا وإستونيا اليوم، إن كلا منهما أمرت بإغلاق قنصليتين روسيتين وطلبت من العاملين فيهما مغادرة البلاد، في إجراءات جاءت ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارتان في بيانيهما أنه سيتعين على القنصليتين الروسيتين في دوجافبيلز وليابيا في لاتفيا، وقنصليتين أخريين في تارتو ونارفا في إستونيا إغلاق أبوابها بحلول نهاية أبريل، كما يتعين على العاملين بها المغادرة بحلول نفس الموعد.

يشار الى أن عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والسويد، أعلنت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، فيما قالت موسكو إنها سترد بالمثل. وطردت ليتوانيا السفير الروسي أمس الاثنين.