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بوريل: لإسرائيل حق الدفاع "عن نفسها" لا الانتقام

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2024 4:16 مساءً
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة خلال قمتهم في بروكسل الخميس.

وأضاف قبيل بدء القمة “اليوم سيذهب المجلس إلى ما هو أبعد بكثير” عما كان في الشهور السابقة.

وأردف قائلا “سيطلب (المجلس) وقفا مستداما لإطلاق النار، ويطالب بالتأكيد أيضا بتحرير الرهائن، لكنه سيبدي قلقا شديدا إزاء حالة الشعب في غزة، إنه أمر غير مقبول”.

ودعا بوريل إسرائيل إلى التأكد من وصول مزيد من المساعدات إلى غزة قائلا إنه يأمل أن يفعل قادة الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه.

وتابع “إنهم (سكان غزة) يتضورون جوعا. لذلك آمل أن يبعث المجلس برسالة قوية إلى إسرائيل بأن تتوقف عن الحظر وتتوقف عن منع وصول الطعام إلى غزة وتهتم بالمدنيين.

“لإسرائيل حق الدفاع (عن نفسها) لا الانتقام”.

    المصدر :
  • رويترز

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