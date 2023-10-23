بوريل: لإعلان هدنة إنسانيّة ووقف استهداف المدنيّين في غزة

انضم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إلى دعوات لوقف الصراع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “الآن أهم شيء هو دخول الدعم الإنساني لغزة”.

وأضاف أنّ الوزراء سيناقشون دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لهدنة للسماح بدخول مساعدات أكثر بكثير للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بوريل: “لا يمكنني أن أستبق نتيجة الاجتماع لكن بالتأكيد هذا أمر سيتعين على الوزراء مناقشته.. طلب الأمين العام للأمم المتحدة ذلك بقوة”.

وتابع قائلًا: “شخصياً، أعتقد أن توقًفا إنسانيًا مطلوب من أجل السماح للدعم الإنساني بالدخول ولتوزيعه”، مطالبًا بوقف استهداف المدنيين في غزة.