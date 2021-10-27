الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوريل: لا نريد عودة السودان إلى ساعات الظلام

27 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2021 7:41 مساءً
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يجب عودة السودان إلى المسار المدني، قال: “لا نريد عودة السودان إلى ساعات الظلام”.

جاء ذلك في تدوينة عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، تعليقاً على تطورات الأحداث في السودان، عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف بوريل: “تحدث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعبرت له عن دعمنا للعودة إلى المسار الانتقالي المدني باعتباره الخيار الوحيدة للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في السودان”.

وأكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أي مسار آخر غير المسار المدني يعد خيانة لتطلعات الشعب السوداني الذي قاد ثورته قبل عامين.

وقرر الاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعليق مشاركة السودان جميع أنشطة المنظمة يتم إعادة السلطة للحكومة المدنية.

    المزيد من أخبار العالم

    أفرد من القوات الخاصة الأفغانية قبيل سيطرة حكومة طالبان
    قلق أمريكي من استغلال أعداء واشنطن للقوات الأفغانية الخاصة
    الكونغرس الأمريكي
    مقتل شخص جراء اشتباك مسلح في محيط الكونغرس
    السيول تجتاح العاصمة اليمنية صنعاء
    الأمم المتحدة تخصص 44 مليون دولار لمواجهة كارثة الفيضانات في اليمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!