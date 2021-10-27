بوريل: لا نريد عودة السودان إلى ساعات الظلام

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يجب عودة السودان إلى المسار المدني، قال: “لا نريد عودة السودان إلى ساعات الظلام”.

جاء ذلك في تدوينة عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، تعليقاً على تطورات الأحداث في السودان، عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف بوريل: “تحدث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعبرت له عن دعمنا للعودة إلى المسار الانتقالي المدني باعتباره الخيار الوحيدة للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في السودان”.

وأكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أي مسار آخر غير المسار المدني يعد خيانة لتطلعات الشعب السوداني الذي قاد ثورته قبل عامين.

وقرر الاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعليق مشاركة السودان جميع أنشطة المنظمة يتم إعادة السلطة للحكومة المدنية.