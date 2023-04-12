بوريل وبيربوك سيزوران الصين من 13 إلى 15 أبريل

قالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سيزوران الصين في الفترة من 13 إلى 15 أبريل نيسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين في إفادة صحفية دورية إن الصين وألمانيا ستعقدان محادثات إستراتيحية دبلوماسية وأمنية.

ماكرون في بكين

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، زيارة إلى الصين استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ، وعدداً من رجال الأعمال من كلا البلدين. وتعهّد الجانبان، في إعلان مشترك، بالدفع من أجل السلام في أوكرانيا، وتعزيز المحادثات رفيعة المستوى، والعمل معاً بشأن التحديات العالمية.

وجاء في الإعلان أن بكين وباريس تدعمان كلّ الجهود لاستعادة السلام في أوكرانيا، بما يتوافق مع القانون الدولي، وعلى أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما كررت فرنسا دعمها لسياسة “صين واحدة”، التي تنصّ على أن بكين هي الممثل الشرعي الوحيد للبر الرئيسي وتايوان، وأن الجزيرة جزء لا يتجرأ من الأراضي الصينية.