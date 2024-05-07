الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوريل يتوقع تفاقم الأزمة الإنسانية جراء هجوم إسرائيل على رفح

منذ 3 ساعات
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

توقع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أنه من المرجح أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى مقتل المزيد من المدنيين، وأضاف أن إسرائيل تشنه رغم التحذيرات الصريحة ضده من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال بوريل للصحفيين “الهجوم على رفح بدأ مجددا رغم كل طلبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والجميع يطلب من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو عدم الهجوم”.

وتابع قائلا “أخشى أن يتسبب هذا مرة أخرى في سقوط الكثير من الضحايا، بين المدنيين. مهما قالوا”، مضيفا “لا توجد مناطق آمنة في غزة”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس الاثنين موافقتها على اقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدمه وسطاء، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في مهاجمة رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.

للمزيد اقرأ:

“إنقاذ الطفولة”: تهجير المدنيين قسريا ينذر بوضع صعب للأطفال في رفح

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المنشآت النووية الإيرانية
إيران تشيد بالتعاون البناء في المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مصر تستعد لشراء زيوت نباتية في عملية توريد دولية
جنود إسرائيليون يؤدون صلوات تلمودية قبل دخول رفح
غزة تحت النار
فيديو.. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤدون صلوات تلمودية قبل دخول رفح

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
مجموعة من عناصر حزب الله في سوريا
بُترت قدماه.. محاولة اغتيال لقيادي بحزب الله في الحسكة شمال شرقي سوريا
الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز