بوريل يحضّ جنوب إفريقيا على إقناع روسيا بوقف حربها

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يأمل أن تستخدم جنوب أفريقيا علاقاتها الجيدة مع روسيا لإقناعها بوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل الذي كان يتحدث إلى جانب وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا “الاتحاد الأوروبي لا يطلب من جنوب أفريقيا أن تختار جانبا تنحاز له، بل يطلب فقط من الدول في جميع أنحاء العالم أن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر جنوب أفريقيا شريكا مهما في النظام الدولي القائم على القواعد.

وقالت باندور “ليست فقط جنوب أفريقيا والدول الأفريقية الأخرى التي يجب أن تلعب دورا في السعي لتحقيق السلام”.