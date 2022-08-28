بوريل يستبعد توافق أوروبي على منع التأشيرات عن جميع الروس

ذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (الأحد 28-8-2022) أن من غير المرجح أن يؤيد وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع حظر التأشيرات على جميع الروس في وقت تثار فيه الحاجة إلى وضع مثل هذا الحظر موضع التنفيذ.

وقال بوريل الذي يرأس اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة (أو.آر.إف) التلفزيونية النمساوية “لا أعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعا ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستلقى الإجماع المطلوب”.

وأضاف “أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات، بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام. لكنني لا أحبذ منع الروس جميعا من الحصول على التأشيرات”.

وتوقفت الجمهورية التشيكية عن منح تأشيرات للروس منذ 25 شباط/فبراير غداة بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي 7 حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من ألف روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من رجال الأعمال الروس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية شباط/فبراير من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.