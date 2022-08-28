الأثنين 1 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوريل يستبعد توافق أوروبي على منع التأشيرات عن جميع الروس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 12:45 صباحًا
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

ذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (الأحد 28-8-2022) أن من غير المرجح أن يؤيد وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع حظر التأشيرات على جميع الروس في وقت تثار فيه الحاجة إلى وضع مثل هذا الحظر موضع التنفيذ.

وقال بوريل الذي يرأس اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة (أو.آر.إف) التلفزيونية النمساوية “لا أعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعا ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستلقى الإجماع المطلوب”.

وأضاف “أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات، بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام. لكنني لا أحبذ منع الروس جميعا من الحصول على التأشيرات”.

وتوقفت الجمهورية التشيكية عن منح تأشيرات للروس منذ 25 شباط/فبراير غداة بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي 7 حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من ألف روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من رجال الأعمال الروس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية شباط/فبراير من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار النمساوي كارل نيهامر
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوقفوا هذا الجنون.. مستشار النمسا يدعو أوروبا لوضع حد لقرارات "بوتين"
عناصر من الشرطة الأمريكية-أرشيفية
الشرطة الأمريكية تبحث عن مطلق نار عشوائي و "مميت" في ديترويت
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا يتهم "الدبيبة" باستغلال موارد ليبيا لدعم مجموعات مسلحة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جورج الراسي
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
الدولار
كم بلغ الدولار الاسود اليوم؟