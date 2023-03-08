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بوريل يطالب بضرورة توفير الذخائر التي تحتاجها أوكرانيا

منذ 7 دقائق
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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طالب مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، بضرورة توفير الذخائر التي تحتاجها أوكرانيا، لاستمرار في مواجهة القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي “علينا توفير المزيد من الذخائر التي تحتاجها أوكرانيا”.

وأوضح بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث مقترحا بشأن زيادة إنتاج الذخائر وتسريع تسليمها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه “يجب تقديم الذخائر الموجودة لدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا سريعا”.

وأضاف بوريل قائلا: “علينا في أوروبا تعزيز الصناعات الدفاعية والعسكرية”.

وكان وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور قال، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى اتخاذ قرار سريع بشأن تمويل جديد لتوفير الذخيرة لأوكرانيا بشكل مشترك.

وأضاف بيفكور قبيل اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم “عندما نوفر هذه الأموال الجديدة، فإن هذا سيزيد أيضا من قدرة الصناعة، ما نحتاجه على أي حال أيضا للمستقبل، هو أن تكون الصناعات الأوروبية قادرة على إنتاج المزيد من الذخائر”، وفقا لرويترز.

وسيناقش الوزراء خططا لتسريع توريد ذخيرة عيار 155 ملليمتر لأوكرانيا، التي تطلب المزيد من قذائف المدفعية لمحاربة القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، وطلب المزيد من الذخائر معا.

    المصدر :
  • وكالات

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