حماس: اتهامات بوريل للمقاومة باستخدام المستشفيات دروعا بشرية "قلب للحقائق"

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، اتهامات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للمقاومة باستخدام المستشفيات والمدنيين “دروعا بشرية”.

وقالت الحركة في بيان إن اتهامات جوزيب بوريل للمقاومة باستخدام المستشفيات والمدنيين دروعا بشرية قلب للحقائق، وغطاء أوروبي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزل.

وأكدت حماس أن تصريحات بوريل خطيرة للغاية، لأنها تتجاهل الصور والشهادات والتقارير الدولية الموثقة لجرائم الاحتلال، والتي تؤكد قيام جيش الاحتلال بقتل أكثر من 11 ألفا من الشهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتابعت “لقد استهدف جيش الاحتلال بشكل متعمد المدنيين، في مساكنهم ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات المحمية دوليا، بغرض إرهابهم وتهجيرهم قسرا عن أراضيهم، في جريمة إبادة جماعية، تحدث بالصوت والصورة أمام مرأى ومسمع من العالم”.

ودعت الحركة المسؤول الأوروبي للتراجع فورا عن تصريحاته “الشائنة وغير الإنسانية”.

اتهامات بوريل

وكان بوريل قال في منشور على منصة إكس، إنه يدين استخدام حماس للمستشفيات والمدنيين دروعا بشرية، مطالبا المدنيين بمغادرة مناطق القتال.

وجاءت تصريحات بوريل، بينما تدعي إسرائيل بأن حماس “تقيم قاعدة عسكرية” أسفل مستشفى الشفاء، كما تستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.