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بوريل لإسرائيل: "رعب واحد لا يبرر آخر"

منذ 44 دقيقة
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل اليوم الخميس، على ألا يعميها الغضب في ردها على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهر الماضي، وقال إن “رعبا واحدا لا يبرر آخر”.

أدلى بوريل بتصريحاته خلال زيارة لإسرائيل، حيث تحدث إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بعد أن زار الرجلان تجمع بئيري السكني، وهو نقطة تركيز في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الاول.

وتابع بوريل قائلا “أتفهم غضبكم ولكن دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب. أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لكم أفضل أصدقاء إسرائيل”.

وفي حديثه في مقر مجلس إقليمي يبعد مسافة قصيرة بالسيارة من التجمع السكني، أكد بوريل تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل ودعمه لحقها في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف “لكن الدفاع عن إسرائيل شيء، والعناية بالمحتاجين شيء آخر”.

وتابع “لهذا السبب يطلب الاتحاد الأوروبي أيضا، إلى جانب دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مساعدات إنسانية وغذاء وماء ووقودا وحماية (للناس في غزة)”.

    المصدر :
  • رويترز

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