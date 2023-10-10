بوريل: الدعم للفلسطينيين سيستمر

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد سيواصل دعم السلطة الفلسطينية وإن من الخطأ التوقف عن ذلك.

وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية التكتل إن “الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعين علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر”.

كما أشار للصحفيين أن من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنه أكد إلى أن بعض القرارات التي اتخذتها في الأيام الماضية يتعارض مع القانون الدولي.

وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مسقط عاصمة سلطنة عمان “لإسرائيل الحق في الدفاع (عن نفسها) لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي”.