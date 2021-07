بوساطة الصليب الأحمر.. الإفراج عن أسرى من الجيش الإثيوبي في تيغراي

أفرجت “جبهة تحرير تيغراي” عن عدد من أسرى الجيش الإثيوبي لديها، بوساطة من الصليب الأحمر”، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية إثيوبية.

ونشرت وسائل الإعلام الإثيوبية مقطع فيديو يظهر جنود الجيش الإثيوبي وهم بداخل عربات نقل مسلحة، في طريقهم للعبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الفيدرالية الإثيوبية.

TDF is a different league. Remember how @AbiyAhmedAli handled civilian POWs such as Seyoum Mesfin and the many thousands they massacred. #IStandWithTDF #TigrayIsPrevailing

— ፀደይ 𝕋𝕤𝕖𝕕𝕒𝕪 💊 (@Tseday) July 16, 2021