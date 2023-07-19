بوساطة سعودية وتركية.. محادثات لإعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا

قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن محادثات تتوسط فيها السعودية وتركيا لإعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا إلى روسيا منذ بدء الغزو تجري منذ أبريل نيسان على الأقل.

وأكد المصدر تقريرا لصحيفة فايننشال تايمز ذكر أن الرياض وإسطنبول تحاولان التوسط في اتفاق لإعادة الأطفال الذين نُقلوا إلى روسيا ووُضعوا في دور لرعاية الأطفال أو تبنتهم أسر روسية.

واتهمت أوكرانيا روسيا بتنفيذ عمليات ترحيل غير قانونية. وتنفي موسكو، التي تسيطر على مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، خطف الأطفال وتقول إن نقلهم بعيدا كان للحفاظ على سلامتهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر هويته لرويترز “أبدى الجانبان التركي والسعودي على وجه الخصوص اهتماما بإعادة الأطفال الأوكرانيين”.

وأضاف أن المحادثات مستمرة منذ أبريل نيسان، لكنه قال أيضا إنها ربما بدأت قبل ذلك.

ونقلت فايننشال تايمز عن أربعة مصادر مطلعة على المحادثات القول أمس الثلاثاء إن المناقشات جارية منذ عدة أشهر.

ولم يشر المصدر في تصريحاته لرويترز إلى كيفية سير المحادثات، لكنه عبر عن تشككه في التوصل إلى اتفاق لأن ذلك سيعتمد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المصدر “بالنسبة له (بوتين)، فإن إعادتهم (الأطفال) تعني إذعانه بأنه مجرم حرب”.

ولم يرد مسؤولون روس وأتراك بعد على طلبات للتعليق. ولم تعلق السعودية على تقرير فايننشال تايمز.

وتقول تقديرات كييف إن ما يقرب من 19500 طفل نُقلوا منذ بداية الغزو العام الماضي إلى روسيا أو شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وتظهر بيانات رسمية أوكرانية أن 385 طفلا فقط أعيدوا إلى بلادهم حتى الآن.