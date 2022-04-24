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بوساطة عُمانية.. الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزين في العاصمة اليمنية صنعاء

24 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 5:09 مساءً
سلطنة عمان

سلطنة عمان

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قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد إن السلطنة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، ومع السعودية لتسهيل الإفراج عن 14 أجنبيا من المتحفظ عليهم في اليمن.

وقالت الخارجية العُمانية، في بيان لها، إن المحتجزين المفرج عنهم هم رعايا من بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، والهند، وإثيوبيا، وميانمار.

وقالت الخارجية العمانية، إنها عملت بناءً على توجيه السلطان هيثم بن طارق «للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة”.

وأضافت: «قامـت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مع هذه المساعي، وبعـد التـواصـل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، نقـل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم».

وقدمت وزيرة الخارجية البريطانية شكرها للسعودية وعمُان لتأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي في 2017.

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