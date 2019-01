بولتون:إيران زودت الوكالة الذرية بمعلومات منقوصة ومزيفة

قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي، الاثنين، إن الأرشيف النووي السري لإيران يعطي دلائل واضحة على أن إفصاحات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية “غير مكتملة ومزيفة” عن عمد.

وأضاف في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن الرئيس ترمب كان محقاً في قرار إلغاء الاتفاق البشع مع إيران، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته دول 5+1 مع إيران في عهد الرئيس باراك أوباما.

وشدد بولتون على أن الضغط على إيران سيجبرها أكثر على التخلي عن طموحاتها النووية.

وتضمنت تغريدة بولتون رابطاً للمعلومات التي كانت قد أفصحت عنها إسرائيل العام 2018 حول أرشيف الأنشطة النووية السرية لإيران.

والأحد الماضي، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن بولتون طلب قبل بضعة أشهر من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” تقديم خطة لمهاجمة إيران.

وقالت الصحيفة إن طلب بولتون جاء إثر إطلاق قذائف الهاون على السفارة الأميركية في بغداد في سبتمبر 2018، حيث وقفت خلف الهجوم ميليشيات شيعية في العراق مدعومة من إيران.

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي خاطب وزارة الدفاع في واشنطن، وطلب منها صياغة مقترحات لرد عسكري ضد إيران.

ويعكس طلب بولتون الاتجاه الأميركي الذي يميل أكثر إلى المواجهة مع طهران، وهو الأمر الذي يطالب به بولتون منذ توليه مسؤولية منصبه في أبريل الماضي.

Report: Iran's secret nuclear archive "provides substantial evidence that Iran's declarations to IAEA are incomplete & deliberately false." The President was right to end horrible Iran deal. Pressure on Iran to abandon nuclear ambitions will increase. https://t.co/ZpqCN51dQh

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 14, 2019