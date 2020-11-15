بولتون: ترامب لن يرحل بهدوء وقد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي

اعرب مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، جون بولتون، عن مخاوفه من أن ترامب “لن يرحل بهدوء”، مشيرا الى انه قد يسبب “ضررا كبيرا” للأمن القومي الأمريكي.

وقال بولتون، في لقاء مع شبكة “CNN”، إن “الكثير من الناس يعتقدون، أو على الأقل يأملون، أنه (ترمب) سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما”.

وأضاف: “أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر، ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب أيضا، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض منهم الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب”.

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون: “لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء”.

وأضاف: “أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر، زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص، عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل”.

وحول الأمن القومي الأمريكي، قال بولتون: “أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكن لترامب فعله”، وأشار إلى إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبرا أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية، وقد تكون له “أضرار جسيمة”.

وحذر بولتون من استغلال أعداء أمريكا للوضع الراهن وقال: “هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة أو أخرى”.

كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميللر، الذي عينه مؤخرا ترامب، ووصفه بأنه “قليل الخبرة للغاية”، لكنه أكد ثقته في القيادات العسكرية للجيش الأمريكي، بحسب “CNN”.