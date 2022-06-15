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بولندا: بناء صوامع حبوب على الحدود الأوكرانية سيستغرق ما بين 3 و4 أشهر

منذ 11 دقيقة
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بعد اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن للمساعدة في نقل المحاصيل من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، أوضح وزير الزراعة البولندي اليوم الأربعاء أن بناء صوامع الحبوب على الحدود البولندية الأوكرانية سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال وزير الزراعة البولندي هنريك كووالتشيك في منشور على فيسبوك اليوم الأربعاء “اقتراح الرئيس بايدن فكرة مثيرة للاهتمام، لكنه يتطلب العمل على بعض التفاصيل، بما في ذلك الموقع والبنية التحتية والتمويل والملكية”.

وأضاف “علينا أيضا أن ندرك أن إتمام مثل هذا الاستثمار يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر”.

وقال بايدن أمس الثلاثاء إنه سيتم بناء صوامع مؤقتة على طول الحدود مع أوكرانيا في محاولة للمساعدة في تصدير مزيد من الحبوب ومعالجة أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

يذكر أنه منذ الغزو الروسي والحصار المفروض على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب وتكدست كمية تزيد عن 20 مليون طن في الصوامع. وتقول أوكرانيا إنها تواجه نقصا في الصوامع اللازمة للمحاصيل الجديدة.

وقالت بولندا إنها قد تزيد الحبوب الأوكرانية التي تنقلها إلى 1.5 مليون طن شهريا، لكن الزيادات الإضافية تتوقف على النجاح في التغلب على المشاكل اللوجستيه بما في ذلك نقص عربات السكك الحديدية واختلاف معايير السكك الحديدية في أوكرانيا عن الموجودة في أوروبا. وستسمح الصوامع على الحدود بتخزين البضائع التي يتعين نقلها إلى قطارات مختلفة على الحدود.

    المصدر :
  • رويترز

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