بولندا تحرك طائراتها العسكرية لحماية المجال الجوي

قالت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي ، إن أوامر صدرت لطائرات بولندية وأخرى حليفة بالإقلاع على وجه السرعة لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأضافت القيادة العملياتية في منشور على إكس “الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب”.

وعند الساعة 3:40 بتوقيت جرينتش، كانت أوكرانيا بأكملها تقريبا في حالة إنذار بغارات جوية بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.