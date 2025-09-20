السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولندا تحرك طائراتها العسكرية لحماية المجال الجوي

منذ ساعتين
خريطة بولندا

خريطة بولندا

A A A
طباعة المقال

قالت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي ، إن أوامر صدرت لطائرات بولندية وأخرى حليفة بالإقلاع على وجه السرعة لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأضافت القيادة العملياتية في منشور على إكس “الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب”.

وعند الساعة 3:40 بتوقيت جرينتش، كانت أوكرانيا بأكملها تقريبا في حالة إنذار بغارات جوية بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: مقتل 3 في هجوم روسي كبير بمُسيرات وصورايخ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على جامعة هارفارد
فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الجوية الإسرائيلية على برج الغفاري الذي تم إخلاؤه، في مدينة غزة، 15 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
النزوح مستمر في غزة.. والتقدم الإسرائيلي بالقطاع تجاوز توقعات القيادات

الأكثر قراءة

سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟
الرئيس جوزاف عون
إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!