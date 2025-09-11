بولندا تحظر تحليق المسيرات وتحد من حركة الطائرات على الحدود الشرقية

حظرت بولندا تحليق الطائرات المسيرة وفرضت قيودا تؤثر في الغالب على حركة الطائرات الصغيرة غير التجارية في المجمل على طول حدودها الشرقية مع روسيا البيضاء وأوكرانيا بعد اختراق طائرات مسيرة هذا الأسبوع لمجالها الجوي.

وقالت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية في بيان إن القيود، التي لا تؤثر على حركة الركاب، دخلت حيز التنفيذ في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء وتطبق حتى التاسع من ديسمبر كانون الأول.

وقالت الوكالة إن الطيران العام، وخاصة الطائرات الصغيرة والترفيهية وطائرات الهليكوبتر، يمكن أن تعمل خلال النهار شريطة أن يكون لديها جهاز لاسلكي وجهاز إرسال واستقبال، ولكن لا يمكنها الطيران ليلا.

وأضافت أنه لن يسمح بالرحلات الجوية إلا على ارتفاع حوالي ثلاثة كيلومترات فوق مستوى سطح الأرض. وتحلق الرحلات التجارية عادة على ارتفاعات أعلى من ذلك.

كانت بولندا قد أسقطت ما قيل إنها مسيرات روسية في مجالها الجوي أمس الأربعاء، بدعم من طائرات حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وذلك أثناء هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة. وتسبب توغل الطائرات المسيرة في مخاوف جديدة تتعلق بسلامة سكان المنطقة.

وقالت هيئة سلامة الملاحة الجوية البولندية أنه بموجب هذا التقييد، يسمح بالرحلات الجوية في المنطقة المحظورة من شروق الشمس إلى غروبها فقط للطائرات المأهولة التي تعمل وفقا لخطة طيران مزودة بأجهزة إرسال واستقبال ملائمة، مع الحفاظ على اتصال ثنائي الاتجاه مع السلطات الجوية.

وأضاف البيان أن القواعد المشددة تسمح أيضا بالرحلات الجوية العسكرية وبعض الرحلات الجوية الإضافية ذات الأغراض الخاصة وإشارات الاتصال.

وقال دبلوماسي روسي رفيع المستوى في بولندا إن الطائرات المسيرة جاءت من اتجاه أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها المسيرة نفذت هجوما في غرب أوكرانيا، لكنها لم تخطط لضرب أي أهداف في بولندا.