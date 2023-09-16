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بولندا تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا

منذ ساعة واحدة
علم بولندا

علم بولندا

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نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن وزير الداخلية ماريوش كامينسكي القول إن بولندا ستحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا اعتبارا من غد الأحد.

ونقلت الوكالة عن كامينسكي قوله في مؤتمر صحفي اليوم السبت في مدينة تيريسبول على الحدود مع روسيا البيضاء “سيُطبق هذا الحظر على الحدود البولندية اعتبارا من الغد وسيدخل حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة”.

وتحظر بولندا بالفعل دخول الشاحنات المسجلة في روسيا إلى أراضيها.

وأضاف كامينسكي “هذا عنصر آخر من العقوبات المفروضة على روسيا ومواطنيها فيما يتعلق بالحرب الوحشية في أوكرانيا لأن الدولة الروسية تشكل اليوم تهديدا للأمن الدولي”.

وفرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي.

وذكر كامينسكي أن القرار اتخذ بعد نشر المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية في الثامن من سبتمبر أيلول الجاري بشأن حظر دخول السيارات المسجلة في روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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