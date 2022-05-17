بولندا تخفف القيود على الحدود.. هل يُفرَج عن صادرات الحبوب الأوكرانية؟

أعلن وزير الزراعة الأوكراني أّن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين، في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين.

وبسبب إغلاق الموانئ الأوكرانية نتيجة الغزو الروسي اضطرت أوكرانيا، وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.

غير أنّ تجًارًا ومسؤولين قالوا إن إجراءات الجمارك وقلة المفتشين تحد من الشحنات من المعابر على الحدود مع بولندا.

في هذا السياق، قال وزير الزراعة “ميكولا سوليسكي” في بيان أمس الاثنين: “الإجراءات المنتظرة … ستسهل بدرجة كبيرة عبور شحناتنا من الحبوب الحدود وتزيد كمياتها وهذه أولوية الوزارة”.

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أقل من النصف في الأيام العشرة الأولى من أيار إلى نحو 300 ألف طن من 667 ألف طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن أوكرانيا صدرت 46.17 مليون طن حتى الآن في الموسم من تموز 2021 إلى حزيران 2022، بالمقارنة مع 39.65 مليون طن في الموسم السابق.

وقال وزير البنية الأساسية الأوكراني هذا الشهر إن شحنات حجمها 3.5 مليون طن نُقلت في أبريل نيسان بالقطارات عبر الحدود الغربية.

وتقيم شركات السكك الحديدة موانئ برية حدودية لمناولة الشحنات السائبة والسائلة.

وتسعى الأمم المتحدة الى إعادة إمداد السوق العالمية بالقمح الأوكراني، اذ أعلنت “ليندا توماس جرينفيلد “سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنّ بلادها تدعم جهود الأمين العام “أنطونيو جوتيريش” لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية رغم استمرار الحرب.

وأضافت السفيرة للصحفيين: “تحدث إلينا بشأن خططه ومناقشاته مع الأوكرانيين والروس حيال هذه القضية”.