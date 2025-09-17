بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لإنهاء واردات النفط الروسي بحلول 2026

قال وزير الطاقة البولندي ميلوش موتيكا الأربعاء إن وارسو تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تشتري منتجات الطاقة الروسية إلى التوقف عن تلك الواردات بحلول نهاية 2026، وستقدم لها المساعدة لتحقيق هذا الهدف.

وينقل خط أنابيب النفط دروجبا النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا اللتين تواصلان شراء إمدادات الطاقة من روسيا بعد أن قطعت دول الاتحاد الأخرى علاقاتها في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الثلاثاء، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفوضية ستقترح تسريع عملية الإلغاء التدريجي لواردات الوقود الأحفوري الروسي.

وسبق أن وضع الاتحاد خططا لإنهاء مشتريات النفط والغاز الروسي بحلول أول يناير كانون الثاني 2028.

وقال الوزير البولندي إن هذا يجب أن يحدث قبل ذلك بعامين، لا سيما في ضوء الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة، ومنها اختراق طائرة مسيرة روسية مجال بولندا الجوي الأسبوع الماضي.

وكتب موتيكا إلى وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قائلا “أناشدكم الاتفاق على هدف مشترك يتمثل في التخلص التدريجي من واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية 2026”.

وأضاف “مثل هذا القرار من شأنه أن يعزز اتساق إجراءاتنا، ويحدد أفقا زمنيا واضحا، ويبرهن على تصميمنا على الاستقلال عن إمدادات النفط التي تشكل مخاطر سياسية واستراتيجية”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على معظم واردات النفط الروسي ولكن ليس على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان الإمدادات عبر خطوط الأنابيب الروسية وتحافظان على علاقات وثيقة مع موسكو.