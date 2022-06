بولندا تدعو لفرض حظر شامل على التجارة مع روسيا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي اليوم السبت، إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا شاملا على التجارة مع روسيا وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف مورافيسكي: “تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، (بما يشمل) كلا ميناءيها البحريين… وكذلك حظر التجارة البرية. وسيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية “.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا.

ولم تكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري “كدولة أولى بالرعاية”.

“حزمة خامسة” من العقوبات على روسيا

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مجددا أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة، فيما بلغت العقوبات الغربية على الروس حداً قياسيا

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر يوم الجمعة، إنه بحث مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إعداد حزمة خامسة من العقوبات على روسيا.

Spoke to @JosepBorrellF. We discussed the preparation of the 5th EU sanctions package on Russia. Pressure will keep mounting as long as it is needed to stop Russian barbarism. We also discussed protection and help for Ukrainians who fled from Russian bombs to the EU.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022