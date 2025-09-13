السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
بولندا تدفع بطائرات بعد تهديد بهجوم بمسيرات على أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
علم بولندا

قالت السلطات البولندية إنها دفعت بطائرات بولندية وأخرى حليفة لحماية المجال الجوي البولندي، اليوم السبت، بسبب تهديد بضربات جوية بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة، مضيفة أنه جرى إغلاق مطار مدينة لوبلين شرقي البلاد.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية إن الطائرات شاركت في عملية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا “لضمان أمن مجالنا الجوي”، وذلك بعد ثلاثة أيام من إسقاط بولندا طائرات روسية مسيرة في مجالها الجوي بدعم من طائرات عسكرية من حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وقالت القيادة في البيان إن “هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية المواطنين، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة المهددة”.

ولم يذكر البيان أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي.

    المصدر :
  • رويترز

