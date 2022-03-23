بولندا تشتبه بقيام 45 دبلوماسيًا روسيًا بالتجسس

أعلن جهاز مكافحة التجسس البولندي “آيه بي دبليو”، اليوم الأربعاء، تحديد هويات 45 دبلوماسيا روسيا يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح بلادهم.

وقال المتحدث باسم الجهاز ستانيسلاف زارين إن “وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية، يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا”.

وأوضح أن اللائحة تم رفعها الى وزارة الخارجية البولندية، مشيرا عبر تويتر الى أن جهاز مكافحة التجسس يطلب “طردهم من الأراضي البولندية”.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية ظهر اليوم.

وأعلن المتحدث توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا، إلى بولندي يعمل في دائرة الأرشيف لبلدية وارسو.

وفرّ 10 ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا بسبب حرب روسيا “المدّمرة”، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأحد.

وكتب غراندي على تويتر أن “الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج”.

وأضاف: “بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم”.

وأوضحت مفوضية اللاجئين، الأحد، أن 3389044 أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير وأن 60352 آخرين هاجروا، مشيرة إلى أن حوالى 90 بالمئة من الأشخاص الذين فروا هم نساء وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما يمكن أن يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.