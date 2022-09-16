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بولندا تشتري 48 طائرة مقاتلة خفيفة من كوريا الجنوبية

منذ 29 دقيقة
عناصر من الجيش البولندي

عناصر من الجيش البولندي

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وقعت بولندا (الجمعة 16-9-2022) عقدا مع كوريا الجنوبية تحصل بموجبه وارسو على 48 طائرة مقاتلة خفيفة، ضمن مساعيها لتعزيز جيشها في ظل المخاوف الأمنية المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

والطائرات هي جزء من صفقة أسلحة بقيمة 65 مليار زلوتي (13.7 مليار دولار) توصل إليها البلدان في وقت سابق من هذا العام.

وبموجب صفقة اليوم، ستحل الطائرات إف.إيه-50 محل طائرات ميج-29 ذات التقنية التي تعود للحقبة السوفيتية. وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتاك إن الجيش البولندي سيتسلم أول 12 طائرة من طراز إف.إيه-50 العام المقبل.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط، تزود بولندا كييف بأسلحة وذخيرة، وبدأت في شراء معدات جديدة ضمن مساعيها لتحديث قواتها المسلحة وتعويض الإمدادات التي يتم إرسالها لأوكرانيا.

وطلبت وارسو في وقت سابق من هذا العام 1000 دبابة من طراز كيه2 و600 مدفع هاوتز من طراز كيه9 بينما تعتزم البدء في 2026 في إنتاج دبابات كيه2 الخاصة بها.

ودفعت الحرب في أوكرانيا بولندا إلى توسيع قدراتها العسكرية بصورة مبكرة عما كان مخططا له. وقررت البلاد زيادة إنفاقها الدفاعي من اثنين بالمئة إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2023. وفي السنوات التالية، تعتزم زيادة الإنفاق إلى 5 بالمئة، وهي النسبة الأعلى داخل حلف شمال الأطلسي. (الدولار = 4.7309 زلوتي)

    المصدر :
  • رويترز

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