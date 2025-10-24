بولندا تصدر حكما بحبس 3 أوكرانيين بتهمة الحرق العمد وسط حملة تخريب روسية

أصدرت محكمة بولندية أحكاما بالسجن على ثلاثة أوكرانيين اليوم الجمعة لضلوعهم في سلسلة من الحرائق الضخمة في بولندا ودول البلطيق، وذلك في الوقت الذي تهدف فيه وارسو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما تقول إنها موجة من الأعمال التخريبية التي تدبرها روسيا.

وكانت بولندا هدفا لأعمال التخريب، والتي قال مسؤولون إنها جزء من “حرب متعددة الوسائل” تشنها روسيا لزعزعة استقرار عمل الدول التي تدعم أوكرانيا، والتي تنطوي على أساليب مثل الحرق المتعمد والهجمات الإلكترونية.

واتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أجهزة الخدمة السرية في روسيا بالوقوف وراء حريق هائل دمر مركزا تجاريا بالكامل في وارسو في مايو أيار 2024.

ويتعاون المحققون البولنديون مع السلطات في ليتوانيا التي اتهمت المخابرات العسكرية الروسية بتدبير حريق متعمد في متجر إيكيا في فيلنيوس، والذي اندلع قبل ثلاثة أيام من حريق مركز التسوق في بولندا.

ونفت روسيا تورطها في هجمات الحريق المتعمد.

وقال الادعاء العام في بولندا “أُدين المتهمون الثلاثة بالمشاركة (في أوقات مختلفة بين عامي 2023 و2024) في جماعة منظمة تعمل في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا وروسيا، بهدف ارتكاب جرائم تخريب وإرهاب”.

وأضاف الادعاء العام في بيان “تصرف المتهمون بشكل مشترك ومنسق مع بعضهم البعض ومع أفراد آخرين معروفين، ولا تزال الإجراءات مستمرة ضد هؤلاء”.

وتراوحت العقوبة بالحبس بين خمس سنوات ونصف، وسنتين ونصف، وعام وأربعة أشهر.