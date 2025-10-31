بولندا تعترض طائرة استطلاع روسية للمرة الثالثة خلال أسبوع فوق بحر البلطيق

قالت بولندا اليوم الجمعة إن طائراتها اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

وقالت قيادة العمليات في الجيش إن الطائرة لم تنتهك المجال الجوي البولندي، ولكن مثلما حدث في المرات السابقة لم تكن لديها خطة طيران مسجلة وكانت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مغلقة.

وقال الجيش “هذه هي الحالة الثالثة من نوعها هذا الأسبوع، مما يؤكد النشاط المتزايد للطيران الروسي في منطقة البلطيق”.

وترفع الدول الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي حالة التأهب القصوى تحسبا لتوغلات محتملة لمجالها الجوي منذ سبتمبر أيلول، عندما انتهكت ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا لمدة 12 دقيقة بعد أيام قليلة من دخول أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي.