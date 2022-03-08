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بولندا تعلن استعدادها لوضع طائرات ميغ-29 في تصرف واشنطن

منذ 22 دقيقة
طائرة ميغ-29

طائرة ميغ-29

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أعلنت بولندا استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ-29 “فورًا ومجانًا” في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان “سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة”.

واستبعد مسؤولون أميركيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، احتمال قيام أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا المحاصرة طائرات. لكن بلينكن أكد الأحد خلال زيارته مولدافيا أن الموضوع قيد المناقشة.

وصرّح للصحافيين “لا يمكنني التحدّث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا ندرس الأمر بشكل نشط جدا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري “محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين (…) للحصول على تقييم محدّث لاحتياجاتهم”.

وجاء ذلك غداة لقاء بين بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عُقد عند الحدود الأوكرانية-البولندية، حضّ خلالها الأخير الولايات المتحدة على توفير المقاتلات.

وتابع عقب لقائه نظيره الأميركي “إذا خسرنا الأجواء، ستُسفك دماء أكثر بكثير على الأرض”.

وفي حين لا يزال القسم الأكبر من قدرات سلاح الجو الأوكراني بمنأى عن أي أضرار منذ بداية الحرب في 24 فبراير، تكبّدت روسيا وأوكرانيا خسائر فادحة ولم تتمكن أي منهما من السيطرة بشكل مطلق على أجواء البلاد.

    المصدر :
  • وكالات

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