بولندا تفكك شبكة تجسس روسية وتطرد 45 دبلوماسياً

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطرد “45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين”.

وكتب على تويتر “بطريقة متّسقة وحازمة تمامًا، نُفكّك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا”.

وكان جهاز مكافحة التجسس البولندي “آيه بي دبليو”، قد قال إن “وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية، يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا”.

وقال المتحدث باسم الجهاز ستانيسلاف زارين، إن اللائحة تم رفعها إلى وزارة الخارجية البولندية، مشيرا عبر تويتر الى أن جهاز مكافحة التجسس يطلب “طردهم من الأراضي البولندية”.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية ظهر اليوم.

وأعلن المتحدث توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا، إلى بولندي يعمل في دائرة الأرشيف لبلدية وارسو.

رد روسيا

من جانبه، قال السفير الروسي لدى وارسو إنه يتعين على الدبلوماسيين الروس مغادرة بولندا خلال 5 أيام كحد أقصى، ولا أساس للاتهامات الموجهة إليهم.

ومع استمرار عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ28 على التوالي، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا “متعثر رغم كل الدمار الذي يتسبب به يوماً بعد يوم”، داعياً موسكو إلى وقف القتال “حالاً”.

وأضاف شولتس أمام مجلس النواب الألماني الأربعاء أن “الحقيقة هي أن الحرب تدمّر أوكرانيا لكن (فلاديمير) بوتين بشنه الحرب، يدمر مستقبل روسيا”، مؤكداً أن كييف يمكن أن “تعتمد على مساعدة” ألمانيا، وفق فرانس برس.