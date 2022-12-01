بولندا تقترح تدريب الجيش الأوكراني على منظومات باتريوت

عقب مطالبة أوكرانيا بأنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية أمريكية، لحماية بنيتها التحتية المدنية في ظل ما تتعرض له من هجمات روسية عنيفة، أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، أن وارسو اقترحت تدريب الجيش الأوكراني على استخدام أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.

وقال وزير الدفاع متحدثا أمام مجلس النواب “من المفترض أن يشرف الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ باتريوت”، مشيرا إلى أن بولندا لم تعرض أبدا على الجانب الألماني نقل المعدات إلى أوكرانيا والإشراف عليها.

وأضاف: “أنا أيضا لا أفهم الحجج حول عدم إمكانية تدريب الأوكرانيين، فالدول التي تدعم أوكرانيا تدرب الأوكرانيين باستمرار على العديد من أنظمة الأسلحة الحديثة، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة مثل هيمارس (HIMARS)”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت عن اتفاق مع نظيرها البولندي على تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات “يوروفايتر” الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي “باتريوت” في البلاد.

وبعد ذلك اقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، ورئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي وبلاشتشاك، فكرة نشر أنظمة صواريخ باتريوت الألمانية المضادة للطائرات في أوكرانيا بدلا من بولندا.