بولندا تنشر طائرات لحماية المجال الجوي بعد ضربات روسية على أوكرانيا

علم بولندا

قالت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي ، إن طائرات بولندية وأخرى حليفة جرى نشرها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأضافت قيادة العمليات في منشور على إكس “الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب”.

وعند الساعة 0340 بتوقيت جرينتش، كانت أوكرانيا بأكملها تقريبا في حالة إنذار بغارات جوية بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت قيادة الجيش البولندي إنه بعد الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش بقليل، أنهت القوات الجوية البولندية والقوات الحليفة العملية مع توقف الضربات الجوية الروسية ضد أوكرانيا، مضيفة أن الإجراءات كانت “وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي في المناطق المجاورة للمنطقة المهددة”.

 

 

 

