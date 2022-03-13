بولندا متخوّفةً من مطامع بوتن: نخشى من غزو روسي لأراضينا

تتخوّف الدول الغربية ولا سيما الاوروبية من استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل غياب مؤشرات على ان العمليات العسكرية ستنتهي في وقت قريب.

وفيما يؤكد أعضاء الناتو، أن الحلف لن يدخل في اشتباك عسكري مباشر مع موسكو، تواصل الدول الاوروبية تأهبها ومضاعفة ميزانياتها الدفاعية، بعدما تلمّست ان مطامع بوتن الاستعمارية قد تتخطى حدود أوكرانيا الى دول أخرى.

وتزامنا مع قصف روسيا لقاعدة عسكرية قرب الحدود مع بولندا، أعربت الأخيرة التي تشهد تدفق اللاجئين الأوكران الى أراضيها،عن مخاوفها من ان عمليات بوتن قد تطال سهامه الأراضي البولندية.

نخشى من غزو روسي لبلادنا

في هذا الاطار، أعرب الرئيس البولندي”اندريه دودا” عن خشيته من غزو روسي لبلاده في حال نجحت عمليات بوتين العسكرية بالسيطرة على أوكرانيا، مشددا على انه بلاده لا تريد العودة الى النفوذ الروسي.

واذ أكد أن استخدام بوتين أسلحة دمار شامل سيكون خطره على العالم كله، دعا “دودا” الناتو الى التفكير بالخطوة المقبلة التي على الحلف اتخاذها لمواجهة الخطر الروسي، لافتًا الى ان نقل طائرات ميغ لأوكرانيا أمر غير ممكن.

الى ذلك، أكد الرئيس البولندي ان بوتين خسر الحرب سياسيا، وداخليا لا يفوز بها أيضا، معتبرا ان الرئيس الروسي يمر في وضع صعب في الميدان، ما قد يجعله يلجأ الى استخدام السلاح الكيميائي.