بوليتيكو: أميركا تجمع معلومات استخباراتية حول سلوك إسرائيل في الحرب

ذكرت مجلة “بوليتيكو” Politico نقلا عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية وتضع تقديرات مفصلة لتحركات إسرائيل وحماس العسكرية في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن المعلومات والتقديرات تشمل أهداف إسرائيل وحماس والأسلحة التي يستخدمها كل طرف والعدد المرجح للقتلى في صفوف الطرفين.

وأضافت أن ذلك ربما يوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان يتحدث من واقع معلومات لديه عندما أكد يوم الثلاثاء أن إسرائيل تنتهج سياسة “القصف العشوائي” في غزة، وهي مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت “بوليتيكو” أن متحدثين باسم الخارجية الأميركية امتنعوا عن التعليق أمس الخميس 14\12\2023 على الأمر، لكن سبق لهم القول علنا إن الوزارة تراقب الموقف وتجمع معلومات.

وكان مشرعون أميركيون قد طلبوا من الإدارة معلومات عن استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية والأسلحة الأميركية في حربها على حماس، وما إذا كانت تلك الهجمات أدت إلى مقتل مدنيين، وذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي الأميركي إزاء القصف الإسرائيلي لغزة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” CNN، يوم الأربعاء الماضي، أن قرابة نصف القنابل جو-أرض التي أسقطتها إسرائيل على غزة هي قنابل غير دقيقة التوجيه تؤدي إلى إيقاع المزيد من الضحايا بين المدنيين.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أعلن أمس الخميس 14\12\2023 ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 18,787 قتيلا فيما زاد عدد المصابين إلى 50.897.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أكد الخميس أن الولايات المتحدة تأمل أن “تتوقف” الحرب بين إسرائيل وحركة حماس “في أسرع وقت”، فيما حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة.

وقال بايدن للصحافيين بعد مناسبة في مركز للأبحاث الطبية قرب واشنطن: “أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ حياة المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، بل أن يكونوا أكثر حرصا”.

في اليوم نفسه، ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال زيارته لإسرائيل تحولا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة “في المستقبل القريب” نحو “عمليات أقل شدة”، وفق ما أفاد المتحدث جون كيربي.