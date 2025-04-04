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بوليتيكو: المحادثة بين بوتين وترامب قد تتم قبل أو بعد نهاية الأسبوع المقبل

4 - أبريل - 2025
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

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زعمت صحيفة بوليتيكو، بأن المحادثة الهاتفية الدورية المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قد تتم قبل أو بعد نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في أوروبا: “هناك توقعات بأن مكالمة هاتفية أخرى بين ترامب وبوتين ستجرى إما قبل أو بعد نهاية هذا الأسبوع”.

في يوم 18 مارس الماضي، أجرى الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأمريكي ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف، بهدف وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي بحث مع الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى الصراع الأوكراني، قضايا دولية أخرى.

وجاء في بيان الكرملين عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيسين: “تطرق فلاديمير بوتين ودونالد ترامب إلى قضايا أخرى مطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر. وسيتم بذل جهد مشترك لاستقرار الأوضاع في مناطق الأزمات، وإقامة تعاون في مجال منع الانتشار النووي والأمن العالمي”.

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

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