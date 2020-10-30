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بومبيو: أخطر تهديد لمستقبل الحرّية الدينيّة هو الحرب التي يشنّها الحزب الشيوعي الصيني

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

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أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الخميس في جاكرتا أنّ الصين تمثّل “أخطر تهديد” للحرّية الدينيّة، مواصلاً بذلك مهاجمة بكين خلال جولته الآسيويّة.

ويُكرّر بومبيو هجماته على الصين منذ بدء جولته التي انطلقت الإثنين في الهند وقادتهُ إلى سريلانكا وجزر المالديف ثمّ إندونيسيا، قبل أن يزور فيتنام الجمعة.

وفي جاكرتا، هاجم بومبيو الطريقة التي تتعامل بها بكين مع أقلّيّة الأويغور المسلمة. وفي اليوم السابق، خلال زيارته سريلانكا التي اقترضت مليارات الدولارات من الصين، ندّد بالسلوك “المفترس” للحزب الشيوعي الصيني، قبل أن يُحذّر خلال وجوده في جزر المالديف من نهج “تهديديّ بلا دِين أو خُلق” تعتمده بكين.

وقال بومبيو الخميس أمام منظّمة “نهضة العلماء” الإندونيسيّة الإسلاميّة، إنّ “أخطر تهديد لمستقبل الحرّية الدينيّة هو الحرب التي يشنّها الحزب الشيوعي الصيني ضدّ الأشخاص من جميع المعتقدات: المسلمين والبوذيّين والمسيحيّين وأتباع الفالون غونغ”.

وأضاف “لقد حاول الحزب الشيوعي الصيني الملحد إقناع العالم بأنّ الفظائع التي يمارسها بحقّ المسلمين الأويغور في شينجيانغ ضروريّة لمكافحة الإرهاب أو محاربة الفقر”.

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