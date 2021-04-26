بومبيو: اسألوا ظريف عن مقتل سليماني

علق وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، على التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي تحدث فيه عن سطوة الحرس الثوري على السياسة الخارجية لبلاده لاسيما قائد فيلق القدس قاسم سليماني ، معتبراً أنه أثبت أن خطوات الإدارة الأميركية كانت صائبة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الاثنين: “هجوم إدارتنا الرائع على قاسم سليماني كان له تأثير واسع في إيران والشرق الأوسط”.

كما أضاف: لستم بحاجة لسماع هذا الكلام مني، اسألوا ظريف.

قبضة سليماني

إلى ذلك عقّب قائلاً “لا يزال الرئيس جو بايدن يعتقد أنه كان هجومًا خاطئًا”، في إشارة إلى اغتيال سليماني.

يذكر أن ظريف كان كشف في مقابلة مدتها 3 ساعات سرب جزء منها إلى الإعلام، مدى تحكم قائد فيلق القدس الذي اغتيل في العراق العام الماضي، بالسياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية، وتقديمه للأولويات الميدانية على عمل وزارة الخارجية ودبلوماسية البلاد.

كما أشار إلى أن سليماني كان يفرض شروطه عند تفاوض ظريف مع الآخرين بشأن عدة أمور لاسيما سوريا.