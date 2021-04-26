الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بومبيو: اسألوا ظريف عن مقتل سليماني

26 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2021 11:53 صباحًا
مايك بومبيو

مايك بومبيو

A A A
طباعة المقال

علق وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، على التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف  الذي تحدث فيه عن سطوة الحرس الثوري على السياسة الخارجية لبلاده لاسيما قائد فيلق القدس قاسم سليماني ، معتبراً أنه أثبت أن خطوات الإدارة الأميركية كانت صائبة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الاثنين: “هجوم إدارتنا الرائع على قاسم سليماني كان له تأثير واسع في إيران والشرق الأوسط”.

كما أضاف: لستم بحاجة لسماع هذا الكلام مني، اسألوا ظريف.

قبضة سليماني

إلى ذلك عقّب قائلاً “لا يزال الرئيس جو بايدن يعتقد أنه كان هجومًا خاطئًا”، في إشارة إلى اغتيال سليماني.

يذكر أن ظريف كان كشف في مقابلة مدتها 3 ساعات سرب جزء منها إلى الإعلام، مدى تحكم قائد فيلق القدس الذي اغتيل في العراق العام الماضي، بالسياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية، وتقديمه للأولويات الميدانية على عمل وزارة الخارجية ودبلوماسية البلاد.

كما أشار إلى أن سليماني كان يفرض شروطه عند تفاوض ظريف مع الآخرين بشأن عدة أمور لاسيما سوريا.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي بحث مع بايدن الخطوات التالية في الحرب ضد روسيا
    غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)
    ضربات إسرائيلية مركزة على مواقع للميليشيات الإيرانية بريف حماة الغربي
    البنك المركزي المصري
    المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب النقدي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي