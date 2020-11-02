بومبيو: اليونان أحد أعمدة الاستقرار وإجراءات تركيا غير مقبولة

أعلنت تركيا الأحد عن تمديدها مهمة سفينة “أوروتش رييس” للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ”نشاط غير قانوني”.

وأثار هذا التمديد سخط اليونان التي وصفت إعادة أعمال التنقيب من الجهة التركية بـ “السلوك المستهتر”.

وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري “نافتيكس” أن سفينة الرصد الزلزالي “أوروتش رييس” ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر.

ومن جهته انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها تركيا في رسالة إلى نظيره اليوناني، حسب ما أفادت صحيفة “إيكاثمريني” اليونانية، الاثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية.

ووصف بومبيو اليونان بأنها أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن إجراءات تركيا غير مقبولة.

وحثت اليونان تركيا البارحة الأحد على إلغاء الإخطار الصادر عن البحرية بشأن نشاط للتنقيب. وقال مسؤولون من وزارة الخارجية اليونانية إن إخطار تركيا الجديد يغطي منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني على بُعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.