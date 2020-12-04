بومبيو: حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسياً واقتصادياً

قال ​وزير الخارجية​ الأميركي، مايك بومبيو، خلال منتدى حوار المنامة، إن “نظام إيران يرهب شعبه ويروّج للإرهاب في العالم”، لافتاً إلى أن “حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسياً واقتصادياً” مضيفاً أن هناك من يدعو لمهادنة إيران وعلى إدارة بايدن التحلي بالحكمة تجاه سلوك طهران.

ولفت بومبيو، إلى أنهم قتلوا “قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، لنظهر لإيران الخط الأحمر”.

وشدد على أنهم انتهجوا “مقاربة مختلفة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك دول ستنضم لعملية السلام مع إسرائيل”، مؤكداً أن “معظم الدول أصبحت تصنف حزب الله منظمة إرهابية”.

بومبيو كان أكد في السابق أن واشنطن تواصل الضغط على النظام الإيراني “لحرمانه من الأسلحة والأموال”.

كما أكد في مقابلة سابقة مع “العربية” أن الإدارة الأميركية شكلت تحالفا للتعامل مع إيران ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، قائلاً “نبني تحالفا لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة”، وذلك بحسب “العربية”.